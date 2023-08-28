СК РФ официально подтвердил новость о гибели Евгения Пригожина

СК РФ наконец подтвердил, что в Тверской области бизнесмен и создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разбился насмерть при падении частного самолета.

Вместе с Пригожиным на борту лайнера были Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, а также члены экипажа Левшин Алексей (командир), Каримов Рустам (второй пилот), Распопова Кристина (бортпроводник).

Напомним, что 23 августа Евгений прибыл из Африки, где проводил переговоры относительно функционирования ЧВК "Вагнер".

На потерпевшем бизнес-джете Пригожин летел из Москвы в Питер, где у него были намечены встречи.