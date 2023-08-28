Слава впервые объяснила, почему развелась с Данилицким

Исполнительница Слава в интервью ведущему Павлу Воле рассказала наконец, почему она и бывший глава холдинга "Национальная резервная корпорация" Анатолий Данилицкий теперь не вместе.

Причиной расставания стал тот факт, что пока Анастасия Сланевская (настоящее имя артистки) вкалывала на гастролях, ее гражданский супруг сидел без дела дома.

В период своего безделья Данилицкий отправился в клуб в компании проституток, чего простить ему певица не смогла.

Слава отметила, что сейчас с Анатолием у нее хорошие отношения, ведь у них растет дочь.