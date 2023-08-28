Доступ к могиле Шатунова будет закрыт с зо августа

Телеграм-канал Юрия Шатунова, который теперь ведет его вдова Светлана, информировал об ограничении доступа к месту захоронения певца из-за установки памятника.

Жена покойного призвала не навещать могилу артиста в период с 30 августа по 6 сентября, чтобы не мешать проведению работ.

Ранее Шатунова в интервью aif.ru сообщала, что церемония открытия монумента Юрию на его могиле пройдет 6 сентября в 10:00.

Этот день выбрали по той причине, что 06.09.2023 певцу исполнилось бы 50 лет.