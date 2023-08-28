Талызина шокирована обвинениями в свой адрес в антисемитизме

Валентина Талызина обвинения в ее адрес в антисемитизме назвала "глупостью" и "дикостью".
Актриса обратила внимание на Алису Бруновну Фрейндлих, которая не меняла фамилию и отчество. Талызина безмерно ее уважает, а национальность отца коллеги ее не волнует совсем.
Артистка обратила внимание, что ее возмутил тот факт, что для того, чтобы считаться русской, Алла Пугачева скрыла отчество, а россиян обозвала "холопами и рабами".
Такое поведение исполнительницы Валентина Илларионовна считает неприемлемым.
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