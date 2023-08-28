Остроумова назвала причину того, почему не ходит на шоу к Малахову

В Волгограде проходит российский фестиваль кино "Волгоградский факел". Во главе жюри конкурсной программы картин Ольга Остроумова.

Корреспонденту "Утро.ру" удалось взять у знаменитости интервью.

Как правило, ведущие Андрей Малахов или Дмитрий Борисов по поводу юбилеев устраивают встречи артистов с воспоминаниями в рамках своих ток-шоу.

С Остроумовой такой номер не проходит. По признанию звезды "А зори здесь тихие", она не любит ни юбилеи, ни походы на ТВ.

Она вспомнила, что в день своего 75-летия, почти год назад, играла на сцене в постановке "Соло для часов с боем", где по сюжету герои отмечали день рождения.

Ольга Михайловна заметила, что там ее и поздравили с солидной датой.