Звезда сериала Ханна Монтана Митчел Муссо взят под стражу из-за кражи чипсов

Издание New York Post информирует, что американского актера Митчела Муссо (Оливер Окен в сериале "Ханна Монтана") арестовали по обвинении в краже чипсов и нахождении в нетрезвом виде на людях.

Дело было в одной из гостиниц штата Техас. Изрядно выпивший артист в ответ на требование заплатить за пачку чипсов, которую он взял, ответил нецензурной бранью.

Прибывшие на место полицейские взяли нарушителя под стражу.

Звезде экрана предъявили обвинение в краже на сумму менее 100 USD и пьянстве в общественном месте.

Известно, что Муссо провел в участке одну ночь, а ЧП произошло 26 августа.