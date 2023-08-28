Рудковская сообщила о самом сложном дне в жизни своей семьи

26 августа стал одним из самых сложных дней семьи Яны Рудковской по той причине, что тогда проходило ледовое шоу "Русские Сезоны", где выступал наследник знаменитостей Александр без отца.

Рудковская рассказала, что это был сложный момент: она даже расплакалась (и не только она), когда смотрела мальчика.

Музыкальный продюсер отметила, что в такие периоды осознаешь, как дорого здоровье родных и как необходима детям поддержка родителей.

Саша Плющенко импровизировал, посвятил номер папе, который болеет.