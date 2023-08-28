Стас Пьеха назвал Москву самым лучшим местом для жизни

Стас Пьеха рассказал, что с Санкт-Петербургом связаны самые лучшие моменты в его жизни.
Москву же певец считает центром Вселенной, где есть все, что нужно для жизни и чем обделены другие города.
Для Пьехи Москва и Подмосковье являются самым лучшим местами для проживания.
Музыкант признается, что с возрастом, возможно, он осознает, что можно жить и не в столице РФ.
Он не исключает, что вернется в Петербург, но в настоящее время другого города для жизни, кроме Москвы, даже представить себе не может.
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