Элтон Джон срочно доставлен в больницу после падения в собственном доме в Ницце

15:00 2023-08-28

Знаменитый исполнитель Элтон Джон упал на своей вилле в Ницце, из-за чего угодил в больницу.

Издание Nice Matin информирует, что Элтон Джон стал жертвой несчастного случая в собственном особняке в Мон-Бороне (Ницца).

Источник сообщает, что музыкант получил легкие травмы.

Известно, что знаменитый британец посетил в конце июля джазовый фестиваль в Ницце, что стало для всех неожиданностью.

Ранее исполнитель выступил со своим последним концертом на шведской сцене 8 июля текущего года в рамках гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road.

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