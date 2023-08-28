Элтон Джон срочно доставлен в больницу после падения в собственном доме в Ницце

Издание Nice Matin информирует, что Элтон Джон стал жертвой несчастного случая в собственном особняке в Мон-Бороне (Ницца).

Источник сообщает, что музыкант получил легкие травмы.

Известно, что знаменитый британец посетил в конце июля джазовый фестиваль в Ницце, что стало для всех неожиданностью.

Ранее исполнитель выступил со своим последним концертом на шведской сцене 8 июля текущего года в рамках гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road.