Элтон Джон срочно доставлен в больницу после падения в собственном доме в Ницце

Издание Nice Matin информирует, что Элтон Джон стал жертвой несчастного случая в собственном особняке в Мон-Бороне (Ницца).
Источник сообщает, что музыкант получил легкие травмы.
Известно, что знаменитый британец посетил в конце июля джазовый фестиваль в Ницце, что стало для всех неожиданностью.
Ранее исполнитель выступил со своим последним концертом на шведской сцене 8 июля текущего года в рамках гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road.
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