Мельникова все-таки будет сниматься в новом сезоне сериала Папины дочки

Совсем скоро поклонники смогут насладиться просмотром новой части многосерийной ленты под названием "Папины дочки: Новые".

Премьерный показ сериала состоится уже 18 сентября. Оказывается, и в этой части будет играть Дарья Мельникова (Женя Васнецова), информация о чем не сообщалась ранее.

О героини актрисы известно, что она продолжит заниматься спортом и устанавливать соответствующие рекорды.

Также имеется информация, что Женя Васнецова поплатиться за свой азарт и окажется в машине скорой помощи.