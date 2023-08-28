Мельникова все-таки будет сниматься в новом сезоне сериала Папины дочки

Совсем скоро поклонники смогут насладиться просмотром новой части многосерийной ленты под названием "Папины дочки: Новые".
Премьерный показ сериала состоится уже 18 сентября. Оказывается, и в этой части будет играть Дарья Мельникова (Женя Васнецова), информация о чем не сообщалась ранее.
О героини актрисы известно, что она продолжит заниматься спортом и устанавливать соответствующие рекорды.
Также имеется информация, что Женя Васнецова поплатиться за свой азарт и окажется в машине скорой помощи.
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