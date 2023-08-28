Кучера отказался заменить Урганта на Первом канале

Оказывается, Оскар Кучера недавно попался на крючок журналистов, заявив, что, если бы ему хорошо заплатили, то он бы вел шоу на Первом канале вместо Ивана Урганта.

В настоящее время актер и ведущий утверждает, что его слова вырваны из контекста, а смысл их был совершенно иной.

Кучера заявил, что нет такого человека, который способен бы был заменить ведущего "Вечернего Урганта" в данном качестве.

Ранее Кучера резко отзывался о Дане Милохине и Насте Ивлеевой, осудив их поведение.