Огородник со стажем рассказал, как без химии победить хлороз на листьях томатов

16:02 2023-08-28

Возьмите на заметку простой рецепт, который легко спасает растения от поражения хлорозом.

Хлороз - это следствие дефицита магния. Но вместо привычной магниевой подкормки можно дать удобрение из крапивы. Готовить его очень просто.

Набираем охапку крапивы, мелко рубим и заливаем водой. Жидкость ставим на солнце и держим там 8 дней. Потом используем для поливов.

Но перед этим забродивший настой разводим: на часть настоя берем 10 частей воды.

Подкормив таким настоем растение, мы увидим, как бледные листья снова станут яркими и зелеными. Крапивой можно удобрять несколько раз за сезон.

Растения будут устойчивы к грибковым болезням и улучшат свой вкус.

Применять надо до фазы плодоношения. Потом азот томатам не нужен, он будет мешать цветению и созреванию плодов.

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