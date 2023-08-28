Огородник со стажем рассказал, как без химии победить хлороз на листьях томатов

Хлороз - это следствие дефицита магния. Но вместо привычной магниевой подкормки можно дать удобрение из крапивы. Готовить его очень просто.
Набираем охапку крапивы, мелко рубим и заливаем водой. Жидкость ставим на солнце и держим там 8 дней. Потом используем для поливов.
Но перед этим забродивший настой разводим: на часть настоя берем 10 частей воды.
Подкормив таким настоем растение, мы увидим, как бледные листья снова станут яркими и зелеными. Крапивой можно удобрять несколько раз за сезон.
Растения будут устойчивы к грибковым болезням и улучшат свой вкус.
Применять надо до фазы плодоношения. Потом азот томатам не нужен, он будет мешать цветению и созреванию плодов.
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