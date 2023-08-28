Чем примечателен кабачок Нежный зефир F1: опытный садовод рассказал о преимуществах

Очень вкусный кабачок с тонким нежным вкусом, как следует из названия сорта. Сладкий, сочный, вкусный даже в сыром виде.

Кабачок легко узнаваем по необычной двухцветной окраске: наполовину желтый и частично светло-зеленый.

Чтобы насладиться в полную меру нежным деликатным "зефирным" вкусом, плоды собираем в молочной зрелости, когда они дорастают до 15 см.

Мякоть тогда будет особенно нежная. Кроме того, сорт очень урожайный, буквально заваливает плодами и не боится основных кабачковых болезней.