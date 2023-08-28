Место церемонии прощания с Панфиловым изменилось

Провожать Глеба Панфилова в последний путь будут не в Доме кино, как сообщалось ранее, а сразу на Новодевичьем кладбище.
Данной информацией с представителями СМИ поделился руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер.
Глава учреждения культуры уточнил, что отпевание Панфилова пройдет 30 августа в 13:00 в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.
Прощание и панихида с Глебом Анатольевичем состоится на Новодевичьем кладбище в 14:00.
Варшавер сообщил, что траурная церемония перенесена по настоянию членов семьи покойного.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__