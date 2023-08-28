Выступление Галкина отменили в столице Эстонии

Выступление Максима Галкина должно было пройти в главном городе Эстонии 15 сентября текущего года, о чем информировали организаторы мероприятия.

Концерт должен был состояться на площадке Alexela.

Предполагалось, что пародист представит вниманию жителей столицы и гостям города новую программу.

Напомним, что в РФ Галкина признали иностранным агентом из-за того, что он выступал за границей с шутками антироссийского характера.