Выступление Галкина отменили в столице Эстонии

Выступление Максима Галкина должно было пройти в главном городе Эстонии 15 сентября текущего года, о чем информировали организаторы мероприятия.
Концерт должен был состояться на площадке Alexela.
Предполагалось, что пародист представит вниманию жителей столицы и гостям города новую программу.
Напомним, что в РФ Галкина признали иностранным агентом из-за того, что он выступал за границей с шутками антироссийского характера.
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