Резник пожаловался, что Пугачева не хвалила его никогда, из-за чего он написал песню Скупимся на любовь

"Старинные часы", "Три счастливых дня", "Делу время" и многие другие композиции - результат взаимодействия Ильи Резника и Аллы Пугачевой.
Интересно, что Алла Борисовна называла Резника своим братом, когда давала интервью представителям СМИ.
Однако, по словам Резника, хвалить она никого не хотела и не любила.
Илья Рахмиэлевич признается, что обижался за это на певицу, о чем он в первый раз сообщил журналистам издания "МК".
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