Белый сорвал гастроли Ленкома в Израиле из-за поддержки российским театром спецоперации

Постановку театра "Ленком" "Поминальная молитва" актер Анатолий Белый считает "спекуляцией на еврейской теме".

Данный спектакль, который поставил покойный Марк Захаров, российское учреждение культуры должно было показать израильскому зрителю на сцене национального театра Габима в конце октября текущего года.

Руководством "Ленкома" было принято решение отменить гастроли из-за травли театра в Израиле с подачи бывшего соотечественника Белого.

На своей странице в Фейсбуке Анатолий обратился к местному населению: "Театр Ленком - читай, Z-ком, хотят привезти на гастроли и играть спектакль "Поминальная молитва" (читай, спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?"