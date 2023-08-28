Ургант стал ведущим рок-фестиваля в Казахстане, в рамках которого выступили Сплин, ДДТ, Мумий Троль

Рок-фестиваль Family Rock Fest прошел в казахском городе Конаев ( ранее Капчагай).

Участниками музыкального события, проходившего в период с 25 по 27 августа, стали Линда, Louna, группы "ДДТ", "Сплин", "Слот", "Мумий Тролль" и другие музыканты.

Вел Family Rock Fest Иван Ургант, который не забыл поделился впечатлениями от мероприятия, выложив в Сети фото со сцены.

Шоумен пошутил, что настоящего рокера можно узнать по соломенной шляпке, имея ввиду себя.