Азиза вышла на связь после долгого отсутствия

Азиза призналась, что решила уйти в себя. Она не появлялась в соцсетях и даже свела к минимуму разговоры по телефону, а получала удовольствие только от музыки.

Артистка рассказала, что почти ни с кем не контактировала целых 6 месяцев.

Азиза изменилась не только внутри, но внешне. На последнем снимках, которыми она поделилась в Сети видно, что она заметно сбросила вес.

Оказывается, артистка придерживалась строгой диеты. Она рассказала, что в ее рационе нет белого сахара, конфет, а только мед.