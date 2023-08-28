Сябитова назвала Клаву Коку родным человеком

"Родными людьми" Роза Сябитова и Клава Кока стали на съемках.

Оказывается, исполнительница стала главой фан-клуба ведущей "Давай поженимся!".

Позднее Сябитова приложила руку к созданию клипа на трек артистки "Замуж". После знаменитости продолжили сотрудничать.

Недавно Сябитова примерила на себя образ "крёстной феи" в рамках проекта "Сердце Клавы". Шоу будет показано канале "Пятница!" 29 августа.

Звезда "Давай поженимся!" стала считать Коку родной. Розу Раифовну подкупают в певице детская непосредственность, наивность.