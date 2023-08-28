Размер российских гонораров Бурковского, который теперь живет в США, озвучен

Бывшая звезда КВН, актер театра и кино Андрей Бурковский уехал в США с женой Ольгой и наследниками на ПМЖ в 2022 году.

Из родного государства артист уехал, не обливая его грязью.

Бурковский работает в Америке, но такие суммы, как в РФ, не получает.

В России гонорары знаменитости зашкаливали. К примеру, за 12 часов съемок в рекламе Бурковский получал в районе 2 000 000 российских рублей, так как был одним из самых востребованных актеров в России.