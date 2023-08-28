Киркоров сообщил, что влюблен уже 9 месяцев

56-летний Филипп Киркоров признался, что ему совсем не хочется уезжать из Москвы в последнее время.

Причина - влюбленность певца уже в течение 9 месяцев. Музыкант счастлив, так как никогда не имел полноценной семьи, а сейчас она есть у него.

Филипп Бедросович сообщил, что живет со своей второй половиной под одной крышей.

Личность своей возлюбленной артист не раскрыл, решив, что окружающим достаточно знать, что он испытывает чувство любви.