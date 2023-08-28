Элтона Джона, который попал с травмами в больницу, выписали

Издание Daily Mail сообщило, что Элтон Джон уже выписан из больницы после того, как упал в своем особняке на территории Франции.

Представитель артиста рассказал, что он обратился в клинику, чтобы перестраховаться.

Медики после осмотров певца выписали его домой сегодня, 28 августа, утром. В настоящее время звезда сцены пребывает дома.

Ранее сообщалось, что Джона госпитализировали из-за падения в собственной вилле, расположенной на Лазурном берегу. ЧП произошло в Ницце.

Исполнитель получил легкие травмы.