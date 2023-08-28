Муцениеце рассказала, что дочь Мия рыдала целый час после возвращения от Прилучного и Брутян

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее наследница Мия целый час плакала у нее на плече после визита к отцу, актеру Павлу Прилучному, и его молодой жене Зепюр Брутян.

Старший сын артистки разлуку с мамой выдержал с достоинством.

Интересно, что в соцсетях Брутян совершенно другая картинка. Актриса выкладывает фото в обнимку с дочкой мужа.

Оказывается, Мия и Тимофей целых 2 месяца гостили у папы и его новой супруги.