Муцениеце рассказала, что дочь Мия рыдала целый час после возвращения от Прилучного и Брутян

21:53 2023-08-28

7-летняя дочь Агаты Муцениеце Мия тяжело пережила разлуку с мамой. Девочка гостила у отца Павла Прилучного и его молодой жены Зепюр Брутян.

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее наследница Мия целый час плакала у нее на плече после визита к отцу, актеру Павлу Прилучному, и его молодой жене Зепюр Брутян.

Старший сын артистки разлуку с мамой выдержал с достоинством.

Интересно, что в соцсетях Брутян совершенно другая картинка. Актриса выкладывает фото в обнимку с дочкой мужа.

Оказывается, Мия и Тимофей целых 2 месяца гостили у папы и его новой супруги.

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