Кейт Миддлтон примет участие в клипе диджея Джакса Джонса

Джакс Джонс известен сотрудничеством с такими звездами, как Кайли Миноуг, Эд Ширан и Майли Сайрус, о чем информирует издание The Sun.

Диджей предполагает, что в его клипе примет участие не только Кейт Миддлтон, но и ее муж принц Уильям.

Музыкант сообщил, что познакомился с королевскими особами в 2022 году в период празднования платинового юбилея ныне покойной Елизаветы 2.

Кейт и Уильяма Джакс охарактеризовал как простых людей, которые стремятся делать позитивные вещи. Тогда же музыкант и знатная пара договорились о сотрудничестве.