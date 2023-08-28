Маликов шокировал публику жестоким обращением с животным

Шишкова, которая лечилась от булимиии и анорексии, снялась в рекламе соков для похудения

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати, модель Алена Шишкова только-только сообщала, что лежала в клинике, где проходила лечение от анорексии. Сейчас же знаменитость приняла участие в рекламе соков для похудения.