Маликов шокировал публику жестоким обращением с животным

22:19 2023-08-28

Певец Маликов шокировал поклонников кадрами, где он гуляет по улице с тигренком на поводке.

Соотечественники осудили Дмитрия Маликова, обвинив его в использовании объекта для развлечений.

Россияне назвали певца "живодером" и не стали скрывать, что сильно разочарованы в музыканте.

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    На кадрах исполнитель позирует с подросшим тигренком на поводке.

    Ранее дочь певца угодила в громкий скандал с участием судебной инстанции.

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