Маликов шокировал публику жестоким обращением с животным

Соотечественники осудили Дмитрия Маликова, обвинив его в использовании объекта для развлечений.
Россияне назвали певца "живодером" и не стали скрывать, что сильно разочарованы в музыканте.
Соотечественники осудили Дмитрия Маликова, обвинив его в использовании объекта для развлечений.
Россияне назвали певца "живодером" и не стали скрывать, что сильно разочарованы в музыканте.
На кадрах исполнитель позирует с подросшим тигренком на поводке.
Ранее дочь певца угодила в громкий скандал с участием судебной инстанции.
Наталья Гончарова
Бывшая гражданская жена рэпера Тимати, модель Алена Шишкова только-только сообщала, что лежала в клинике, где проходила лечение от анорексии. Сейчас же знаменитость приняла участие в рекламе соков для похудения.
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