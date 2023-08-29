Губин ищет своего преемника для передачи ему собственных треков

19:11 2023-08-29

Исполнитель и композитор Андрей Губин занялся поисками собственного последователя. Он планирует передать молодому талантливому артисту свои композиции.

Андрей Губин сообщил, что, несмотря на то, что концертов не дает, он продолжает заниматься творчеством.

Исполнитель пишет композиции, но, к сожалению, "в стол". Возобновлять концертную деятельность певец не намерен.

Губин надеется найти молодого таланта, чтобы со спокойной душой вручить ему свое наследие.

Звезда 90-х в последнее время перестал вести затворнический образ жизни, а появляется на публике, посещает выступления других артистов.

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