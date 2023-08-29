Губин ищет своего преемника для передачи ему собственных треков

Андрей Губин сообщил, что, несмотря на то, что концертов не дает, он продолжает заниматься творчеством.

Исполнитель пишет композиции, но, к сожалению, "в стол". Возобновлять концертную деятельность певец не намерен.

Губин надеется найти молодого таланта, чтобы со спокойной душой вручить ему свое наследие.

Звезда 90-х в последнее время перестал вести затворнический образ жизни, а появляется на публике, посещает выступления других артистов.