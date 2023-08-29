Мария Голубкина новость о госпитализации своей знаменитой матери назвала бредом

Стоит отметить, что Ларису Голубкину в августе текущего года журналисты "отправляют в больницу" уже во второй раз.
Оказалось, что в начале месяца пожилая артистка проходила плановое обследование, что понятно, учитывая ее возраст.
Сейчас же корреспонденты 5 tv.ru решили уточнить информацию о попадании матери на больничную койку у Марии Голубкиной.
Та была сильно удивлена вопросом, отметив, что сведения о плохом самочувствии ее близкой родственницы не более, чем бред.
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