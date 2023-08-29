Боня сообщила, что пластическая операция, которую ей делали, длилась целых 14 часов из-за возникших сложностей

Виктория Боня призналась, что пластическая операция затянулась так надолго из-за сложностей аппаратной косметологии.

Знаменитость заверила, что делал ей пластику "самый надежный в мире специалист", которому доверяли свои лица самые красивые и известные женщины мира.

Операция проходила в Лос-Анджелесе, а имя хирурга - Чиа Чи Као.

Коррекция формы глаз обошлась Боне в 215 000 USD, что в переводе на российские рубли обозначает примерно 19 000 000.