Дачный эксперт рассказал, как надолго сохранить перец свежим, сочным, хрустящим

Можно держать перцы в холодильнике, упакуйте их в бумажные полотенца и уложите в пакеты, плотно закройте.

Чтобы перец дольше лежал, его сначала советуют хорошо промыть, а потом обязательно просушить.

Лучше и дольше будут храниться те плоды, которые лежат в цельном виде, без повреждений и не в нарезке.

Еще один интересный секрет, который знают не все: оказывается, болгарский перец зеленого цвета может храниться гораздо дольше, чем желтый или красный.