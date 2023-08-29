Дачный эксперт рассказал, как надолго сохранить перец свежим, сочным, хрустящим

Можно держать перцы в холодильнике, упакуйте их в бумажные полотенца и уложите в пакеты, плотно закройте.
Чтобы перец дольше лежал, его сначала советуют хорошо промыть, а потом обязательно просушить.
Лучше и дольше будут храниться те плоды, которые лежат в цельном виде, без повреждений и не в нарезке.
Еще один интересный секрет, который знают не все: оказывается, болгарский перец зеленого цвета может храниться гораздо дольше, чем желтый или красный.
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