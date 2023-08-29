Когда нужно высаживать тюльпаны осенью, чтобы весной увидеть цветение

Луковички сажаем в прохладную почву, остывшую от летней жары. Подходящее время – с середины сентября до конца октября.

Можно даже в ноябре высаживать, если он выдался теплым. Но в этом случае есть опасность, что цветы не успеют укорениться до зимы.

Оптимальный срок: высаживаем луковицы за 6 недель до первых заморозков.

Посадки на зиму надо укрыть торфом, соломой, можно еловым лапником. Так почва не будет вымерзать, пересыхать и заселяться сорняками.