Кинокритик Шнейдеров предсказал провал ремейку фильма Иван Васильевич меняет профессию

Давид Шнейдеров убежден, что все ремейки культовых советских картин обречены на неудачу.

Кинокритик обратил внимание, что зрители знают эти фильмы наизусть.

Шнейдеров предостерег от того, чтобы переснимать всеми любимые старые фильмы, превращая их в "мусор".

Самыми главными причинами провала нового варианта "Иван Васильевич меняет профессию" эксперт в области кино считает отсутствие актёров такого уровня, как Юрий Яковлев, Александр Демьяненко, Наталья Крачковская.

Шнайдеров дал совет режиссерам заниматься съемками оригинальных лент.