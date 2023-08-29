Дачный эксперт рассказал, что делать, если в августе начали желтеть огуречные листья

Если опрыскать этим средством растения, не только листья будут в порядке, но и урожай продолжите собирать до сентября. Желтизна появляется из-за жары или нехватки минералов.

Можно укрыть в жару грядки спанбондом и подкормить огурцы полезным составом. В трех литрах воды растворяем немного марганцовки и вливаем туда стакан молока.

Добавляем пять капель йода и чайную ложку соды. Обрабатываем огурцы, сначала разбавив концентра: на стакан средства берем 5 литров воды. Повторяем процедуру через 3 недели.