Как долго можно хранить домашние закатки, сколько месяцев или лет: есть точные сроки

Огурцы, закрытые без пастеризации, не должны стоять более 6 месяцев.
Если огурцы прошли соответствующую обработку, храним их в темном месте до двух лет.
Лучше всего держать их в погребе при температуре в 5-6 градусов тепла.
Открытую банку храним в холодильнике не более трех месяцев.
Консервированные помидоры хранятся так же, как и огурцы.
В идеале съедать все заготовки надо в течение года. Квашеная капуста не должна храниться более 6 месяцев.
Варенье в банках оставляйте на год, а лучше до следующего лета – до нового урожая.
Если держать их слишком долго, то вкус потеряется, а внутри могут поселиться опасные анаэробные бактерии.
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