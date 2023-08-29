Селена пожаловалась, что никак не может восстановиться после серьезной операции, которую пережила

31-летняя американская исполнительница Селена Гомес сообщила, что совсем недавно в ее жизни был очень непростой период восстановления после операции на руке.

У Гомес был сложный перелом, о чем она информировала в своих социальных сетях.

Издание Deadline сообщает, что о проблемах со здоровьем певица рассказала публикацией о том, что ее трек вошел в топ - 20 чарта Billboard Hot 100.

Под этим же постом Гомес отметила, что обожает то, что делает.