Daily Mail: Адель, объявившая о помолвке, призналась, что хочет стать мамой во второй раз

35-летняя Адель не стала скрывать, что хочет родить второго наследника, в период общения со своими фанатами в рамках шоу Weekends With Adele residency в Лас-Вегасе, о чем сообщает известное издание Daily Mail.

Британская певица рассказала, что даже составила список своих любимых имен для будущего ребенка, так как мечтает стать матерью двоих малышей.

Женихом Адель является 42-летний спортивный агент Рич Пол, который позвал знаменитость замуж в феврале текущего года.

Будущий муж звезды мировой сцены также выразил примерить статус отца общего с Адель наследника.