Дачный эксперт рассказал, что делать при появлении размытых бледных пятен на листьях огурцов по краям

Для исправления ситуации даем растению сульфат магния. Он восстановит силы растения, вернет его к жизни, листья снова будут ярко-зелеными.

Готовим такой раствор: в 10 литрах воды разводим 10 г порошка. Это средство надо обильно распылить по листьям с обеих сторон.

Можно также помимо опрыскиваний сделать поливы сульфатом магния в корневую часть.

После таких действий неприятные бледные пятна на листовых пластинах вскоре исчезнут.