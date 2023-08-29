Картина Барби продолжает бить все мыслимые рекорды

Проект Греты Гервиг "Барби" перегнал по сборам лидера списка студии "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". Последний собрал 1 340 000 000 USD.
Ленте о знаменитой кукле удалось опередить по сборам "Братьев Супер Марио в кино", став самым успешным кино текущего года.
Роли главных персонажей в картине исполнили такие известные актеры, как Марго Робби и Райан Гослинг.
Напомним, что премьерный показ проекта состоялся 21 июля 2023 года.
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