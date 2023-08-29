Памятник Шатунову, который устанавливают на Троекуровском кладбище Москвы, стоит 10 000 000 рублей

Вдова Юрия Шатунова Светлана в интервью изданию kp.ru рассказала, что специально прибыла в Москву из Германии, чтобы проконтролировать установку памятника исполнителю на Троекуровском кладбище.

Вместе со Светланой в российскую столицу прилетели и ее общие с покойным дети.

Женщина рассказала, что кроме установки памятника 17 октября в "Крокусе" пройдет концерт "Здесь был Юра".

Композиции солиста "Ласкового мая" представят его коллеги-артисты.

Общаясь с журналистами, Светлана не стала скрывать, что монумент обошелся семейству покойного в 10 000 000 российских рублей. Открытие памятника состоится 6 сентября, в день 50-летия артиста.