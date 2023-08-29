Рецепт шикарной подкормки на основе кефира для обильного урожая томатов

Хотите, чтобы помидоры завалили вас урожаем, который можно собирать ведрами, примените подкормку с кефиром.
Понадобится литр нежирного кефира, можно молока или сыворотки. Еще готовим половину стакана древесной золы.
Все это смешиваем в пяти литрах воды. К составу подливаем 10 капель йода. Подкормка готова.
Применять ее надо так: обрабатываем томаты раз в неделю, продолжаем процедуры весь вегетативный сезон.
Такая смесь защищает растения от неблагоприятных внешних воздействий, а также напитывает урожай витаминами.
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