Дело о сексуальных насилиях и домогательствах против Тилля Линдерманна закрыто в Германии

Тилль Линдерманн являлся фигурантом уголовного дела после обвинений в июне текущего года в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии в его адрес сразу со стороны нескольких женщин.

Юристы певца сообщили, что до сих пор в полицию Германии не поступило ни одного официального заявления по поводу сексуальных домогательств от девушек, предположительно пострадавших от рук знаменитости.

Скандал вокруг солиста группы Rammstein разгорелся в мае 2023 года, когда на его выступлении в Литве одной девушке добавили в напиток запрещенные вещества.

Пострадавшая утверждала, что музыкант домогался ее.