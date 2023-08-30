Дело о сексуальных насилиях и домогательствах против Тилля Линдерманна закрыто в Германии

Тилль Линдерманн являлся фигурантом уголовного дела после обвинений в июне текущего года в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии в его адрес сразу со стороны нескольких женщин.
Юристы певца сообщили, что до сих пор в полицию Германии не поступило ни одного официального заявления по поводу сексуальных домогательств от девушек, предположительно пострадавших от рук знаменитости.
Скандал вокруг солиста группы Rammstein разгорелся в мае 2023 года, когда на его выступлении в Литве одной девушке добавили в напиток запрещенные вещества.
Пострадавшая утверждала, что музыкант домогался ее.
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