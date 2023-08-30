Кучера стал одним из участников очередного сезона шоу Новые звезды в Африке

Оскар Кучера будет сражаться за победу, вступив в коалицию и выстраивая хитроумные стратегии в компании с другими участниками проекта "Новые звезды в Африке".

Известно, что артист очень скоро поймет, что команда участников это не одно целое, а каждый тянет одеяло на себя любимого. В связи с этим знаменитости придется сменить тактику игры.

На шоу Кучеру будут подстерегать разные неприятные явления в виде фобий, предательства, в результате чего он сам пойдет на обман.

Главный приз - 5 000 000 российских рублей.