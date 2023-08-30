Представитель Пугачевой Чупракова опровергла информацию о возвращении исполнительницы в Россию

Корреспонденты издания "Абзац" попросили представителя Аллы Пугачевой Елену Чупракову прокомментировать информацию о возвращении артистки в Россию.

Помощница певицы заявила, что насколько ей известно, Алла Борисовна не собирается приезжать на родину в ближайшие месяцы.

Чупракова отметила, что не знает такого стилиста, как Джордж Ровалс и тем более, откуда он взял, что знаменитость спешит домой.

Елена также сообщила, что здоровье исполнительницы в порядке, на сцену она возвращаться пока не думает.