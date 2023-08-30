Лолита призналась, что раз в 8 лет делает пластическую операцию на веки

Лолита Милявская не из тех числа артистов, кто скрывает обращение к пластическому хирургу.

Исполнительница призналась, что каждые 8 лет "подтягивает веки".

Также в интервью журналистам "Пятого канала" рассказала, что "подрезала" подбородок, так как он провисает от постоянного пения.

Милявская сообщила, что не делала ни разу в своей жизни ни липосакции, ни резекции желудка. Обрести стройность Лолите помог хороший эндокринолог, подобравший подходящую схему питания.