Жизнь Урганта после того, как он перестал появляться на экранах: последние новости

На Первом канале Иван Ургант трудился с 2012 года.
В день запуска спецоперации ведущий имел неосторожность разместить в своих соцсетях изображение черного квадрата, которое подписал: "Страх и боль".
После этого его авторское шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир.
В апреле этого года Иван в первый раз появился в обществе в рамках премьерного показа картины "Вызов", где в интервью представителям СМИ пообещал, что обязательно вернется на телеэкраны.
Известно, что 25-27 августа Ургант выступал в качестве ведущего рок-фестиваля Family Rock Fest, проходившего в Казахстане. На сцену в рамках музыкального события выходили исполнители, осудившие СВО, а именно группы "Сплин", ДДТ, "Мумий Тролль".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__