Жизнь Урганта после того, как он перестал появляться на экранах: последние новости

На Первом канале Иван Ургант трудился с 2012 года.

В день запуска спецоперации ведущий имел неосторожность разместить в своих соцсетях изображение черного квадрата, которое подписал: "Страх и боль".

После этого его авторское шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир.

В апреле этого года Иван в первый раз появился в обществе в рамках премьерного показа картины "Вызов", где в интервью представителям СМИ пообещал, что обязательно вернется на телеэкраны.

Известно, что 25-27 августа Ургант выступал в качестве ведущего рок-фестиваля Family Rock Fest, проходившего в Казахстане. На сцену в рамках музыкального события выходили исполнители, осудившие СВО, а именно группы "Сплин", ДДТ, "Мумий Тролль".