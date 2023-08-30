Линдерманн в первый раз прокомментировал обвинения в свой адрес в изнасилованиях

Лидер знаменитого музыкального коллектива Ramstein Тилль Линдерманн написал в своих социальных сетях: "Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования".

Вчера, 29 августа 2023 года издание Bild информировало, что прокуратура столицы Германии закрыла дело против исполнителя по обвинению в изнасилованиях.

Напомним, что в домогательствах и сексуальном насилии музыканта обвиняли сразу несколько женщин.

Секс-скандал вокруг того же Линдерманна разгорелся и в конце весны текущего года, когда в рамках выступления певца в Вильнюсе его обвинила в домогательствах местная жительница. Девушка утверждает, что в ее напиток подсыпали какой-то порошок, после чего Тилль приставал к ней.