Боярский и Абдулов довели режиссера Дартаньяна и трех мушкетеров до пьянства

Дело в том, что, когда Георгий Юнгвальд-Хилькевич познакомился с Михаилом Боярским, именно в нем он увидел Дартаньяна.

Александр Абдулов числился в друзьях режиссера. Сообщить актеру о том, что он не подходит для роли Дартаньяна, - значит испортить с ним отношения.

Юнгвальд-Хилькевич так переживал ситуацию, что ушел в запой, чтобы отсрочить серьезный разговор с приятелем.

Глава съемочного процесса так и не смог сообщить о своем решении лично, так как слухи распространились быстрее.

Абдулов уважительно отнесся к позиции друга, но Юнгвальда-Хилькевича еще долго мучила совесть, так как он осознавал, какой удар нанес артисту.