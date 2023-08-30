Боярский и Абдулов довели режиссера Дартаньяна и трех мушкетеров до пьянства

12:22 2023-08-30

Почти никто не знает, что изначально Дартаньяна должен был играть Александр Абдулов, на которого уже были сшиты все костюмы. Когда возникла необходимость заменить актера на Михаила Боярского, режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич ушел в запой.

Дело в том, что, когда Георгий Юнгвальд-Хилькевич познакомился с Михаилом Боярским, именно в нем он увидел Дартаньяна.

Александр Абдулов числился в друзьях режиссера. Сообщить актеру о том, что он не подходит для роли Дартаньяна, - значит испортить с ним отношения.

Юнгвальд-Хилькевич так переживал ситуацию, что ушел в запой, чтобы отсрочить серьезный разговор с приятелем.

Глава съемочного процесса так и не смог сообщить о своем решении лично, так как слухи распространились быстрее.

Абдулов уважительно отнесся к позиции друга, но Юнгвальда-Хилькевича еще долго мучила совесть, так как он осознавал, какой удар нанес артисту.

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