Боярский и Абдулов довели режиссера Дартаньяна и трех мушкетеров до пьянства

Дело в том, что, когда Георгий Юнгвальд-Хилькевич познакомился с Михаилом Боярским, именно в нем он увидел Дартаньяна.
Александр Абдулов числился в друзьях режиссера. Сообщить актеру о том, что он не подходит для роли Дартаньяна, - значит испортить с ним отношения.
Юнгвальд-Хилькевич так переживал ситуацию, что ушел в запой, чтобы отсрочить серьезный разговор с приятелем.
Глава съемочного процесса так и не смог сообщить о своем решении лично, так как слухи распространились быстрее.
Абдулов уважительно отнесся к позиции друга, но Юнгвальда-Хилькевича еще долго мучила совесть, так как он осознавал, какой удар нанес артисту.
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