Крид судится с Телеграм-каналом Mash, который опубликовал новость о том, что у певца долги перед налоговой

Егор Крид (Булаткин - настоящая фамилия) заявил в суд на Телеграм-канал Mash, требуя взыскать с представителей ресурса 1 000 000 российских рублей.
Певца возмутила информация, опубликованная Mash о том, что он не платит налоги и занимается отмыванием средств.
О судебном иске Крида удалось узнать агентству "Москва". Пресс-секретарь Савеловского районного суда российской столицы Мария Михайлова сообщила о защите чести и достоинства исполнителем путем обращения в судебную инстанцию с иском.
Материальная компенсация лишь часть требований знаменитости. Он ждет выхода опровержения и наложения запрета в дальнейшем распространять порочащую его информацию.
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