Пашутин накинулся на Лазареву, назвав юмористку змеей, которой отрубают голову

13:13 2023-08-30

Актер Александр Пашутин назвал заявления Татьяны Лазаревой, живущей в Испании, против РФ верхом бесстыдства и глупости

Сильно возмущает актера Александра Пашутина тот факт, что юмористка Татьяна Лазарева радуется атакам украинских БПЛА и дронов на РФ.

В рамках кинофестиваля "Волгоградский факел" Пашутин пообщался с журналистами, назвав Лазареву "мразью, радующейся гибели людей".

Артист назвал Татьяну шипящей змеей, с которой борются отрубанием головы.

Всех критикующих РФ знаменитостей звезда экрана назвал людьми, которые обделены умом. Талант многих из них Пашутин отрицать не стал.

Показать следующие комментарии
Фото