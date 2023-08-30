57-летняя Штурм похвасталась результатами подтяжки лица

Наталья Штурм поделилась в Сети селфи, решив поинтересоваться мнением своих фанатов относительно собственной внешности после операции.
Звезда 90-х выразила и свое впечатление относительно пластики. Она очень довольна. По ее словам, взгляд стал открытым, "озадаченность жизнью исчезла".
Известно, что певица перенесла липосакцию и подтяжку лица.
Знаменитость не стала скрывать, что жир с живота ей закачали в "пятую точку".
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