57-летняя Штурм похвасталась результатами подтяжки лица

Наталья Штурм поделилась в Сети селфи, решив поинтересоваться мнением своих фанатов относительно собственной внешности после операции.

Звезда 90-х выразила и свое впечатление относительно пластики. Она очень довольна. По ее словам, взгляд стал открытым, "озадаченность жизнью исчезла".

Известно, что певица перенесла липосакцию и подтяжку лица.

Знаменитость не стала скрывать, что жир с живота ей закачали в "пятую точку".